Soteldo recebe proposta, e Santos aguarda 2ª oferta de mais de R$ 55 milhões

O Santos pode vender Soteldo. A equipe alvinegra recebeu neste sábado uma proposta pelo venezuelano de um time da Arábia Saudita.

A informação foi publicada pelo jornalista da ESPN Brasil Jorge Nicola em seu blog no portal Yahoo!.

