Danrley Ferreira, ex-participante do Big Brother Brasil 19, sofreu uma tentativa de assalto na avenida Paulista, em São Paulo, na última quinta-feira (1º). Após o susto inicial, o ex-BBB ironizou o criminoso. “Sou cria da Rocinha”, falou o jovem ao relatar o que havia acontecido.

O influenciador digital é morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, e vai passar dez dias em São Paulo, onde deve cumprir agenda de trabalho. Ao chegar na capital paulista, no entanto, foi surpreendido pela violência.

“Em menos de uma hora que estou em São Paulo e quase fui assaltado (risos). Cuzão passou de bicicleta e tentou levar [o celular], mas sou cria da Rocinha porra. Na próxima, derrubo a bicicleta. Nascido e criado no Rio de Janeiro há 21 anos e nunca fui assaltado (risos)”, escreveu.

As declarações do ex-BBB no microblog repercutiram e causaram preocupação em seus seguidores, o que fez ele explicar a tentativa de assalto em seu canal no YouTube. E, entre risos, ele seguiu ironizando o fato de nunca ter sofrido violência sendo morador da Rocinha.

“Em 21 anos de Rio de Janeiro nunca fui assaltado. Nunca passei nem perto disso. Cheguei aqui em São Paulo, e em menos de uma hora, tentaram levar meu celular”, iniciou.

“Eu não tenho cartão de crédito ou débito, e estava sem dinheiro. Precisava sacar dinheiro para ir ao mercado. Lá no Rio de Janeiro, por mais que tenha muita fama de ser violento, e eu passe pelos lugares que tem muita ocorrência de assalto, sempre passei com o celular na mão e nunca aconteceu nada comigo”, explicou.

Após ir ao banco, o ex-BBB contou que caminhava com o aparelho na mão para visualizar um aplicativo de transporte privado. “Foi uma parada muito rápida, senti uma mão deslizando no meu celular. Meu celular novinho. Eu ia ficar muito triste se eu perdesse ele (risos). Mas eu estava segurando ele bem firme”, detalhou.

“Era um ciclista, passou muito voando. Óbvio que ele já devia ter visto a gente, passou de bicicleta do nosso lado, tentou pegar [o celular], mas não conseguiu. Nisso, ele atravessou as duas pistas da avenida Paulista e deu a volta”, narrou.

Mesmo após o susto, Ferreira considerou que a experiência foi válida para ele prestar mais atenção em sua segurança. “Foi tão rápido que até eu entender que foi uma tentativa de assalto, o maluco já tinha ido embora. Foi a vez que eu passei mais perto, na minha vida, de ser assaltado. É uma parada muito doida. Foi engraçado passar por isso. Mas foi bom, para eu ficar alerta”, considerou.

“Hoje já sai com mais cautela. Foi bom para eu me ligar, dar uma acordada e sentir o clima de São Paulo”, lamentou. Ao final do vídeo, entre risos, o ex-BBB assumiu que a vontade de reagir a um assalto fala mais alto, mas finalizou com uma mensagem de alerta para seus seguidores.

“Da próxima, eu falei que vou derrubar a bicicleta do maluco. Todo mundo fala para não reagir, mas sei lá. Acho que seria uma sensação muito maneira o cara tentar pegar alguma coisa tua e você derrubar a bicicleta dele, ele cair e se machucar. Nossa, que feio isso, né? (risos)”, declarou.

“Na hora a gente pensa essas coisas, mas estou brincando. Nunca reagiria a um assalto. Leva o celular, minha vida é o mais importante. A gente precisa pensar nisso”, encerrou.

