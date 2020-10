‘Sou um novo homem, coloquei minha cabeça no lugar’

Anunciado pelo Santos no último sábado, Robinho concedeu entrevista ao site italiano Tuttomercatoweb e falou sobre o fato de receber um salário mínimo.

“É tudo verdade, mas sinceramente não gosto nem tanto que se fale nisso. Nessa emergência do mundo todos temos que fazer a nossa parte e optei por jogar praticamente de graça por esses cinco meses de contrato. O Santos hoje precisa de mim, assim como eu precisava do Santos na época do meu início no futebol. Todos nós temos que nos adaptar”, declarou.

O acordo com Robinho é de um salário mínimo no proporcional de outubro, novembro e dezembro. Já em janeiro e fevereiro, quem arcará com os custos é Marcelo Teixeira, ex-mandatário santista e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube.

O atacante de 36 anos disse que ainda teve ofertas para seguir na Europa e que se sente muito feliz por retornar ao clube pelo qual fará sua quarta passagem. Ele assinou por cinco meses até o fim do Campeonato Brasileiro.

“Esta é a minha equipe, a minha casa, o clube que ontem me fez realizar o meu sonho de ser jogador de futebol profissional e que hoje me deu mais uma grande oportunidade de permanecer no futebol”, afirmou.

Ao ser questionado que mensagem mandaria aos italianos – ele atuou pelo Milan -, Robinho respondeu: “Hoje sou um homem novo, tenho 36 anos e digamos que coloquei a cabeça no lugar (risos)”.