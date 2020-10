SpaceX lança novo satélite de GPS nesta sexta; acompanhe ao vivo

Um dos sistemas de posicionamento global mais avançados já construídos ganhará hoje um novo elemento no Espaço. Na noite desta sexta-feira (02), às 22h45 (horário de Brasília), o foguete Falcon 9 da SpaceX será lançado para transportar o satélite GPS III SV04 até a órbita da Terra. Na semana passada, a empresa de Elon Musk recebeu das forças armadas dos Estados Unidos a permissão para voar com cargas úteis de segurança nacional em equipamentos já utilizados e garantiu a realização dos dois próximos eventos.

Construído pela Lockheed Martin Corporation, fabricante de produtos aeroespaciais, o satélite apresenta recursos antibloqueio oito vezes mais robustos que os de versões anteriores e fornece sinais mais poderosos para maior precisão. Esse é o quarto de uma série de 10 que se juntarão à constelação ativada para aprimorar serviços de posicionamento, navegação e cronometragem para mais de 4 bilhões de usuários em todo o mundo.

Falcon 9, o foguete da SpaceX que transportará o novo satélite.Fonte: Reprodução

Um antecessor que foi lançado há 20 anos dará lugar ao GPS III SV04, e apenas 9 minutos após a decolagem se iniciará um procedimento complicado: a tentativa de recuperação do primeiro estágio do Falcon 9, ação executada pela SpaceX 60 vezes. Para isso, a plataforma Of Course I Still Love You está posicionada no Oceano Atlântico, aguardando sua hora, uma vez que a peça deverá pousar diretamente no deck do navio. O Just Read the Instructions também estará pronto, em caso de necessidade.

Acompanhe ao vivo

O lançamento está previsto para ocorrer no Cabo Canaveral 1 dia depois de a SpaceX adiar sua 13ª missão Starlink devido às más condições meteorológicas e a uma série de atrasos. Uma janela de tempo que se estende até amanhã está planejada, portanto é possível que ocorram modificações nos planos; ainda assim, as condições favoráveis chegam a 70%. De acordo com autoridades, a principal preocupação é a potencial formação de nuvens espessas e raios.

Deseja acompanhar tudo o que vai acontecer? A transmissão ao vivo do procedimento fica por conta da Space.com, bastando apertar o play logo abaixo e pegar a pipoca.