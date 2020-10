Spellbreak: update traz novo modo Deathmatch e itens de Halloween

A desenvolvedora Proletariat lançou, nesta quinta-feira, dia 22, a maior atualização que Spellbreak já recebeu desde seu lançamento. Prologue: The Gathering Storm já está disponível gratuitamente para todos os jogadores e adiciona novos talentos, consumíveis, um novo modo de jogo Deathmatch e diversos itens temáticos de Halloween.

O anúncio da grande expansão de Spellbreak foi revelado com um trailer inédito, apresentando as principais novidades que chegam com o patch e outras que serão lançadas até o final deste mês de outubro. Confira!

Spellbreak acaba de receber o novo modo de jogo Clash, que irá colocar os magos para disputar partidas em formato Deathmatch de equipes 9 x 9. Assim como nos battle royale tradicionais de times, os jogadores irão iniciar uma partida escolhendo suas principais habilidades e talentos, sendo divididos em dois lados. Dessa forma, os participantes deverão eliminar inimigos e proteger aliados com o objetivo de adquirir mais pontos, à medida que o círculo vai se fechando e o mapa diminuindo.

Durante as investidas, diversos novos itens estarão disponíveis para os jogadores, alguns bastante conhecidos e outros inéditos, adicionados com a expansão. Além disso, até o final de outubro, novos cosméticos e consumíveis com o tema do Dia das Bruxas entrarão no game.

Spellbreak está disponível gratuitamente para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. O jogo conta com suporte total à função plataforma cruzada.