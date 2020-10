Spelunky 2: jogador bate recorde e zera em menos de 3 minutos

O speedrunner d_tea acaba de atingir o recorde mundial de Spelunky 2 na categoria Any%, que permite utilizar bugs e glitches de cenário para completar o game o mais rapidamente possível. Demonstrando uma incrível habilidade e velocidade em antecipar os passos de inimigos e passar de mapas complicados, o jogador alcançou a incrível marca de 2:53min. Confira a seguir:

Spelunky 2 pode parecer um game visualmente atraente e com um visual fofinho, mas na hora que o explorador pegar o controle para tentar passar de seus desafios, mostra-se um enorme pesadelo.

Por essência, o game é conhecido como um rogue-lite, onde ser derrotado causa morte permanente que obriga o jogador a começar tudo do zero. Além disso, os mapas são gerados proceduralmente, sendo totalmente imprevisíveis e com inimigos, itens e armadilhas posicionados aleatoriamente a cada reinício.

Spelunky 2 está disponível para PlayStation 4 e PC.