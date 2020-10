Spider-Man: Miles Morales ganha vídeo de gameplay

Não há dúvidas de que diversos jogadores estão de olho em Spider-Man: Miles Morales, a primeira entrada oficial do universo do Cabeça de Teia no PlayStation 5. Caso esteja neste grupo, a revista Game Informer divulgou recentemente um vídeo com alguns trechos de gameplay.

A gravação que você confere a seguir intercala um bate-papo entre membros da redação e alguns momentos de cenas de corte e gameplay. Temos a chance de ver Miles Morales em ação contra inimigos variados, usando sua habilidade de ficar invisível e alguns outros recursos.

Veja abaixo:

Spider-Man: Miles Morales será lançado para PlayStation 5 e PlayStation 4 no dia 12 de novembro.