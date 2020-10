Spider-Man Remastered: Insomniac fala da mudança do Peter Parker

A revelação de uma remasterização para Marvel Spider-Man no PS5 chamou bastante atenção, mas nem tanto quanto a polêmica troca do ator que serviu de modelo de rosto para Peter Parker, um dos assuntos mais comentados da internet.

Insomniac/ReproduçãoFonte: Insomniac

Hoje o diretor criativo da Insomniac games, Bryan Intihar, publicou um comunicado esclarecendo as coisas: “para trazer a melhor performance possível aos jogadores, tivemos que escalar um novo ator para ser a face de Peter Parker. Adoramos trabalhar com John Bubniak no título original, mas, para melhor encaixar com a captura facial do ator Yuri Lowenthal, escalamos agora Ben Jordan como modelo no PS5”.

Como as reclamações não pararam mesmo assim, Bryan seguiu com a explicação: “nos importamos com o personagem tanto quanto vocês, então saibam que não fizemos essa troca sem motivo. Continuaremos lendo e ouvindo os seus comentários, sempre tentando melhorar cada aspecto do jogo!”

O que você achou dessa justificativa? Se você quiser ver mais sobre o jogo, também mostramos um comparativo entre a versão de PS5 e a performance em 4K no PS4 Pro. Conte para a gente nos comentários a seguir como estão as suas expetativas para o novo jogo do amigão da vizinhança!