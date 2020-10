Spin-off de JoJo’s Bizarre Adventure ganhará minissérie live-action

Nesta quarta-feira (14), a emissora NHK anunciou que já está produzindo uma minissérie live-action baseada na spin-off de JoJo’s Bizarre Adventure. Thus Spoke Kishibe Rohan (Kishibe Rohan wa Ugokanai, no original em japonês) terá três episódios baseados no mangá homônimo de Hirohiko Araki.

A produção terá Issei Takahashi no papel de Rohan Kishibe e os episódios estão previstos para terem sua estreia nos dias 28, 29 e 30 de dezembro. O elenco ainda inclui Marie Iitoyo, Fuga Shibazaki, Mirai Moriyama, Kumi Takiuchi e Tomoya Nakamura.

(Reprodução)Fonte: NHK/Viz Media

A direção ficará a cargo de Kazutaka Watanabe com roteiros de Yasuko Kobayashi, que também escreveu vários episódios do anime de JoJo’s Bizarre Adventure. Naruyoshi Kikuchi está compondo uma trilha sonora original para a minissérie.

O primeiro episódio será baseado em uma história presente no mangá, na qual Rohan vai parar na mansão de um milionário. Já o segundo episódio vai abordar Rohan recebendo um pedido estranho de seu colega criador de mangá Jugo Shishi. Por fim, o último episódio, intitulado por enquanto como “DNA”, será sobre Rohan investigando a perda de memória de seu editor por meio da hipnose.

Com exceção do último episódio, todos os outros são baseados em histórias já vistas no mangá homônimo à minissérie. O terceiro episódio foi desenvolvido especialmente para essa nova versão.

Vale lembrar também que o primeiro episódio do live-action já foi produzido em anime pelo estúdio David Production e foi lançado, junto com outros, diretamente para Home Video. Ele também esteve disponível no catálogo do streaming Crunchyroll depois da Crunchyroll Expo, em agosto de 2019.

Se você é um fã do anime JoJo’s Bizarre Adventure e gostou muito da série spin-off Thus Spoke Kishibe Rohan, fica a dica!