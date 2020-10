Sport anuncia contratação por empréstimo de Júnior Tavares, do São Paulo

O Sport oficializou nesta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Júnior Tavares, de 24 anos. O atleta ainda tem vínculo com o São Paulo e chega ao Leão por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, previsto para fevereiro de 2021.

O anúncio da contratação foi feito por meio das redes sociais do Sport, com fotos do novo reforço ao lado do presidente Milton Bivar e do diretor de futebol Chico Guerra.

#Contratou é o novo #Sextou 👍✍️ O lateral-esquerdo Júnior Tavares é oficialmente do Leão! Ele reforça o time até o fim do Brasileiro. Seja muito bem-vindo e que tenha uma caminhada de muito trabalho e conquistas! pic.twitter.com/kk7Z33meVr — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 9, 2020

Júnior Tavares deu os primeiros passos de sua carreira no Grêmio, passou pelo Joinville e, em 2016, passou a vestir as cores do São Paulo. Nas últimas duas temporadas, o atleta esteve emprestado a clubes do exterior, primeiro na Sampdoria, da Itália, e depois no Portimonense, de Portugal.