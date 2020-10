Sport confirma retorno do atacante Mikael

Após liberar alguns nomes do sistema ofensivo, o Sport solicitou junto ao Confiança o retorno do atacante Mikael, clube que defendia desde o começo do ano.

A negociação pegou a torcida do time sergipano de surpresa, que viu o atleta postar uma mensagem de despedida através da rede social.

A volta de Mikael teve influência do técnico Jair Ventura, que vê o jogador com potencial de ser a sombra de Hernane Brocador no elenco do Leão.

Desde a chegada de Jair Ventura, o Sport melhorou o seu desempenho ofensivo. Dos 14 gols da equipe no Brasileirão, 10 aconteceram sob o comando do novo técnico.