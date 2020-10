Sport x Botafogo: times prováveis, suspensos, desfalques e onde ver

O Botafogo tem mais um desafio árduo na sua luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h15, a equipe comandada por Bruno Lazaroni mede forças com o Sport, na Ilha do Retiro.

O Leão, comandado pelo ex-treinador do Alvinegro Jair Ventura, tenta se redimir da derrota por 3 a 0 sofrida para o Flamengo no meio de semana. O Glorioso, por sua vez, chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

SPORT x BOTAFOGO

Data-Hora: 11-10-20 – 18h15

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde ver: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!.

SPORT: Luan Polli; Patric, Adryelson, Maidana e Júnior Tavares (Sander ou Juba); Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves (Leandro Barcia); Marquinhos e Hernane. Técnico: Jair Ventura

Suspensos: Nenhum.

Pendurados: Marcão, Luan Polli, Ronaldo Henrique, Iago Maidana e Hernane.

Dúvida: Sander

Lesionados: Alê Santos e Betinho

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Forster, Caio Alexandre, Honda; Rhuan, Kalou, Pedro Raul. Técnico: Bruno Lazaroni

Suspenso: Matheus Babi (terceiro amarelo)



Servindo a seleção: Gatito Fernández (Paraguai)

Pendurados: Caio Alexandre, Rafael Forster e Marcelo Benevenuto

Lesionados: Marcinho, Bruno Nazário e Lucas Barros

Palpites da redação: 60% afirmaram que o Sport será vencedor, enquanto 30% apostaram no empate. Já 10% disseram que o Botafogo vencerá.