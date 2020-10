Sporting derrota Portimonense e mantém 100% de aproveitamento no Português

O Sporting visitou o Portimonense neste domingo e venceu por 2 a 0, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Português. O resultado mantém a equipe de Lisboa com 100% de aproveitamento no torneio.

Os gols saíram no início da partida. Aos quatro minutos, Nuno Medes abriu placar com um golaço. O camisa 5 driblou um marcador, cortou outro e tocou com sutileza na saída do goleiro para marcar.



(Foto: Divulgação/Sporting)

Logo em seguida, aos dez, Vietto recebeu na ala direita e cruzou para testada firme de Nuno Santos no ângulo. 2 a 0 e vitória lisboeta.

Com o resultado, o Sporting chegou aos seis pontos na 4ª colocação da tabela. O time tem um jogo a menos por conta do confronto adiado contra o Gil Vicente pela 1ª rodada. O Portimonense soma um ponto na 15ª posição.