SST – Saúde e Segurança no Trabalho

SST e as Normas Trabalhistas

A SST refere-se a normas trabalhistas. No entanto, não somente deve ser considerada pela lei.

Você conhece as vantagens para as empresas em atuar com a prevenção dos riscos?

O que é?

SST significa Segurança e Saúde no trabalho e refere-se a normas estabelecidas pela lei. Assim sendo, essas normas atuam cuidando da saúde do funcionário.

Ao passo que minimizam as chances de desenvolvimento de doenças ocupacionais e acidentes.

Regulamentação

O órgão responsável pela regulamentação das normas da SST é o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No entanto, essa regulamentação é responsabilidade do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST).

Qual a importância da Segurança do trabalho?

A SST é uma área das empresas, sendo responsável por políticas e procedimentos.

Assim sendo, não promove somente a segurança do trabalhador. Promove também a prevenção de riscos e formalização de processos.

Você Pode Gostar Também:

Um sistema de segurança e saúde deve ser feito com base em alguns pilares, segundo a Organização Internacional do Trabalho.

Organização;

Desenvolvimento de Política da empresa;

Planejamento;

Monitoramento;

Ações de melhorias contínuas.

Cabe à SST acompanhar as normas regulamentadoras, bem como seu cumprimento.

EPIs – Equipamentos de Segurança

Ainda deve acompanhar a saúde ocupacional, bem como os exames periódicos. Essa gestão deve ser feita por um cronograma.

Conforme visto, a SST é vital na empresa, uma vez que ainda diminui os afastamentos.

Dependendo do ramo de atuação, a monitoração da área fica a cargo do Engenheiro do Trabalho. Visto que ainda precisa monitorar o uso dos EPIs.

Todas os ramos devem usar EPIs. Porém, o setor de Construção Civil deve estar atento. Haja vista o volume de acidentes nesse segmento.

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho.

Há muitas demandas dentro da Gestão da SST. Pois, além de todos os acompanhamentos expostos, ainda precisa acompanhar e monitorar a emissão do CAT.

Sendo assim, fazer uma gestão correta da SST é uma forma estratégica de garantir as questões legais e otimizar a produtividade da empresa.