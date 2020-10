Star Trek: Discovery 3×3: batalha entre titãs e terráqueos (RECAP)

Atenção, spoilers à frente!

Em Star Trek: Discovery 3×3, o tema central da temporada parece estar cada vez mais definido enquanto os personagens começam a lidar com diferentes tipos de traumas. Desde o retorno de Burnham para a nave até o ingresso de Adira na equipe, todos estão assustados com o planeta desconhecido e os seus próprios problemas.

Confira o recap completo a seguir:

Mais detalhes do episódio 3×3 de Star Trek: Discovery

Intitulado como “Pessoas da Terra”, o novo episódio prova que o retorno para a Terra não é a prioridade desta temporada. O episódio será disponibilizado na Netflix nesta sexta-feira (30) e, acredite: você não perde por esperar!

Depois de a equipe finalmente se reunir novamente na Discovery, eles chegam no planeta que já foi o lar de Starfleet. Essa foi uma decisão ousada, já que eles não conhecem nada por lá e não planejam voltar para seu planeta de origem.

Embora Michael esteja com a sua família, existe uma tensão muito grande entre eles. Afinal, ela ficou sozinha por cerca de um ano até conseguir encontrá-los novamente. Logo, ela não é a mesma pessoa que deixou a Terra e já tinha até mesmo desistido de encontrar os outros tripulantes da Discovery.

A ação também não fica de fora deste episódio. Os personagens se encontram no meio de uma disputa entre o planeta Terra e alguns titãs liderados por Wen, cuja aparência é desconhecida até o momento. Michael espera que Saru a ajude a liderar o ataque, mesmo sem que ela revele seus planos.

O problema é que ela se acostumou a fazer as coisas sozinha e sem todas as regras da Federação, encontrando adversidades para fazer todos concordarem com suas ideias.

(Fonte: CBS/Divulgação)Fonte: CBS

Isso é especialmente difícil para Saru. Afinal, ele costumava ser o líder da nave e contar com Michael como seu braço direito. Porém, conforme ela começa a assumir a liderança, o Capitão começa a confiar nela mais uma vez. Então, a Discovery atua como uma espécie de diplomata entre os titãs e os terráqueos.

Essa foi uma surpresa agradável do novo episódio disponibilizado pela plataforma de streaming. Afinal, a Discovery não tinha esse nível de autoridade para lidar com conflitos enquanto estavam rodeados pela Federação e seus superiores.

Logo, a nova temporada de Star Trek: Discovery deve mergulhar ainda mais fundo na personalidade dos personagens e como eles enfrentam os temores de um planeta desconhecido, sem deixar de lado o sentimento de equipe.

O novo episódio chega à Netflix amanhã. Depois de assistir, não esqueça de comentar o que você achou!