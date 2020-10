Star Wars Squadrons: Molde 3D transforma Dualshock em um manche de avião

O designer Akaki Kuumeri compartilhou através de seu canal do YouTube, uma incrível criação capaz de fazer inveja a muitos. Utilizando a potência de uma impressora 3D e um Dual Shock 4, o youtuber conseguiu desenvolver um controle HOTAS completamente funcional, sendo equipado com manche e freio assim como os controladores de aviões. Confira a seguir:

O acessório foi acoplado ao Dual Shock 4 de uma forma bastante prática e mostrou-se bastante promissor para jogar Microsoft Flight Simulator. O item é equipado com duas alavancas, que funcionam juntas para comandar a velocidade do avião e a câmera do jogo.

Para quem tiver interesse em imprimir o material — e tiver uma impressora 3D —, Kuumeri disponibilizou as versões para PS4, Xbox One e Nintendo Switch de seus controladores através de um link no vídeo, então é só conferir.