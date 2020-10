Stardust: cinebiografia de David Bowie ganha primeiro trailer

A IFC Films liberou hoje o primeiro trailer de Stardust, cinebiografia do icônico músico David Bowie. Focado no início da carreira do artista, o vídeo mostra o cantor tentando se estabelecer na cena musical, enquanto cria o seu lendário alter ego Ziggy Stardust. Confira a prévia.

De acordo com a sinopse oficial, em Stardust você irá conhecer “David antes de Bowie. Um dos maiores ícones da história da música. Mas quem era o jovem por trás de tantos rostos? Em 1971, David Bowie, aos 24 anos, embarca em sua primeira viagem para a América com o publicitário da Mercury Records, Ron Oberman, e se depara com um mundo que ainda não está pronto para ele. Stardust oferece um vislumbre atrás da cortina dos momentos que inspiraram a criação do primeiro e mais memorável alter ego de Bowie, Ziggy Stardust, capturando o ponto de viragem que cimentou sua carreira como um dos maiores ícones culturais do mundo”.

Com Johnny Flynn no papel do camaleônico Bowie e Marc Maron como Oberman, o elenco do filme ainda conta com Jena Malone, Aaron Poole e Anthony Flanagan. A direção é de Gabriel Range (A Morte de George W. Bush), que também assina o roteiro ao lado do novato Christopher Bell.

Stardust está programado para chegar aos cinemas e em plataformas VOD no dia 25 de novembro.