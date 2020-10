Stéfani chama Luiza Ambiel de fofoqueira e arma barraco em A Fazenda 12 · .

Stéfani Bays não gostou de ver Luiza Ambiel contando para Biel o que Mariano havia falado sobre ele em A Fazenda 12. A ex-MTV, que estava evitando conflitos até então, disse que a musa da banheira do Gugu é fofoqueira e armou um barraco com a “coleguinha” na sede do reality show rural.

Quando Biel voltou da roça, Luiza o abraçou e já foi logo revelando que Mariano disse que, no Mato Grosso do Sul, ele aprenderia a ser homem levando uma “surra de pau mole”. A conversa deles fez com que Stéfani ficasse indignada. “Fofoca não é posicionamento”, disparou a beldade.

“Eu não fiz fofoca. Eu fiz o quê? Você quer aparecer no jogo em cima de mim? Isso é lealdade”, retrucou Luiza. “Não é fofoca isso que você fez? Imagina se não fosse”, ironizou a influenciadora digital. “Você me respeita, garota! Guarda sua opinião para você”, pediu a atriz.

“Cada um tem sua visão, né? Eu pelo menos falei na sua cara. Você fez uma fofoca”, insistiu Stéfani. Pronto, o barraco foi armado a partir daí. A discussão esquentou entre elas. MC Mirella subiu em cima da cama e deu um berro para que elas parassem de brigar, mas foi ignorada.

“Sabe o que aconteceu? A Carol [Narizinho] saiu, você tá achando que o grupo é fraco e está querendo se bandear para o outro lado”, provocou Ambiel. “Não faça isso, não diga isso! Você é que não gosta de ser contrariada”, rebateu Stéfani, subindo o tom de voz.

“Não fala assim comigo! Ficou falando na frente dos outros”, resmungou Luiza. “Ah, você pode falar assim comigo? Você fala como quer com todo mundo, eu estou falando na frente das nossas amigas. Só você que pode falar as coisas, ninguém pode falar nada para você! Não posso nem falar o que eu penso”, soltou a ex-MTV.

As meninas que estavam por perto começaram a tentar acalmar as duas, enquanto Biel estava sentado em sua cama, dando risada do barraco entre as duas competidoras.

Confira:

stef x luiza – parte 2 pic.twitter.com/YX5K6udetC

— ma ri. (@acostumadinha) October 16, 2020

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#13 – Quem são os protagonistas de A Fazenda 12?” no Spreaker.