Stéfani revela ‘censura’ da MTV a seus banhos no De Férias com o Ex · .

Em A Fazenda 12, Stéfani Bays revelou que tomava banho pelada durante a sua primeira passagem no De Férias com o Ex Brasil. No entanto, essas imagens não foram exibidas pela MTV ao longo da temporada. Nesta quinta-feira (15), a peoa comentou sobre o programa e fez críticas à logística do formato na hora da higiene diária.

“Na quarta temporada tomava banho pelada porque …”, afirmou Stéfani, e Victória Villarim complementou: “Ela era atrevida”. “O reservado tinha câmera, mas era fechado. Não era aberto para a casa. No Celebs [quinta temporada], os banheiros eram abertos, aí não dava para tomar banho pelada”, prosseguiu a influenciadora.

“Tinha que tomar banho de biquíni, era um saco. Um mês tomando banho de biquíni. Felicidade [foi] tirar o biquíni”, complementou a ex-MTV. Durante o relato, Victória também fez um desabafo sobre a saudade que sente em tomar banho sem roupa.

“Nunca imaginei que ia dar tanto valor para tomar banho pelada. Faz tempo que não vejo o meu corpo nua, nem sei como estou nua”, opinou a bailarina.

