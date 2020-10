Sterling marca, e Manchester City vence o Arsenal em jogo morno

Em mais um confronto entre mentor e pupilo, melhor para Pep Guardiola. Neste sábado, no Etihad Stadium, o Manchester City derrotou o Arsenal, de Mikel Arteta, por 1 a 0 e voltou a vencer no Campeonato Inglês após dois tropeços consecutivos. Raheem Sterling foi o autor do único gol da partida, válida pela 5ª rodada da competição.

COMO FICA?

Com o resultado, o Manchester City chega aos sete pontos e sobe para a 10ª posição. Já o Arsenal estacional nos nove pontos, na 5ª posição, mas pode ser ultrapassado por alguns times até o fim da rodada.

DETALHE DEFINE JOGO SEM BRILHO

Jogando em casa, o City começou melhor na partida e criou as melhores chances do primeiro tempo. Na melhor delas, Sterling aproveitou rebote do goleiro Leno, após finalização de Foden, e abriu o placar. Atrás do placar, o Arsenal cresceu na partida, mas Ederson salvou o City do empate em boa chance de Saka. Na etapa final, os goleiros precisaram trabalhar menos e os donos da casa asseguraram a vitória diante do clube londrino.

AGÜERO TÁ ON

Após quase quatro meses longe dos gramados, se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo, o atacante Sergio Agüero está de volta. O argentino foi titular na partida e teve boa atuação no comando do ataque até ser substituído no início do segundo tempo. Com a lesão de Gabriel Jesus, a tendência é que ele assuma a titularidade nos próximos compromissos dos Citizens.

PRÓXIMOS JOGOS

Agora, ambos os clubes voltam as atenções para as competições europeias. Na quarta-feira, às 16h (de Brasília), o Manchester City estreia na Liga dos Campeões diante do Porto, no Etihad Stadium. Já na quinta-feira, às 13h55, é a vez do Arsenal visitar o Rapid Wien, da Áustria, na estreia da Liga Europa.