Um DVD comprometedor abalará o romance de Cassiano (Henri Castelli) e Ester (Grazi Massafera) em Flor do Caribe. O disco não precisará sequer de imagens quentes, já que apenas uma dedicatória de Cristal (Moro Anghileri) para o seu “brasileiro” será suficiente para deixar a filha de Samuel (Juca de Oliveira) mordida de ciúme na novela das seis.

Alberto (Igor Rickli) entregará o presente de grego nas mãos da mulher assim que voltar da Guatemala, nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 17. O herdeiro dos Albuquerque firmará um pacto diabólico com dom Rafael (César Troncoso) para colocar o aviador atrás das grades.

A enteada de Amparo (Martha Nieto) enviará o mimo pelas mãos do antagonista de Igor Rickli, sem imaginar que terá dado ouro na mão de bandido no folhetim de Walther Negrão. Depois de fugir de casa, a jovem se tornou uma requisitada cantora de salsa e, a essa altura, estará às voltas com as preparações para um turnê no Brasil –a começar pelo bar de Duque (Jean Pierre Noher).

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) se divertirá ao esfregar o objeto na cara da própria mulher como uma prova de que o protagonista de Henri Castelli a traiu durante os sete anos que passou na Guatemala.

Com sangue nos olhos, a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) decidirá tirar a prova dos nove. “Que DVD é esse? Da Cristal? Onde você comprou isso, meu amor? Estão vendendo por aqui já?”, estranhará o piloto de avião.

REPRODUÇÃO/TV GLOBo

Cassiano (Henri Castelli) e Ester (Grazi Massafera)

Troca de farpas

Cheia de raiva, Ester obrigará o aviador a ler em voz alta as palavras escritas pela artista guatemalteca. “Se você olhar bem, vai ver que tem uma dedicatória para você, da sua caribenha. E não estou imaginando nada nada. Está tudo aí, pode ler. Se você quiser, eu posso tapar os ouvidos para não atrapalhar o momento íntimo”, ralhará a jovem.

“‘Meu brasileiro, espero que esteja bem. Sinto falta de você, carinho. Não vejo a hora de embarcar para o Brasil e te reencontrar. Beijos, Cristal.’ Isso chegou na minha casa pelo correio?”, questionará o aeronauta, que realmente trocou carinhos com a intérprete durante sua fuga. “Não, foi o Alberto que trouxe”, revelará a presidente da ONG.

Atônito, Cassiano baterá o pé de que se trata de mais um golpe baixo do rival. “Não foge do assunto. Quando eu te perguntei dessa mulher, você mentiu para mim. Que outras mentiras você me contou? Eu quero saber exatamente o que aconteceu nesses sete anos que você ficou na Guatemala”, exigirá a filha de Lindaura (Angela Vieira).

Desconfiada, a personagem de Grazi Massafera chegará a perguntar se a “menina veneno” fazia visitas íntimas ao seu noivo nas masmorras de dom Rafael. “Eu não tive nenhum romance com a Cristal, e mesmo se tivesse rolado alguma coisa entre a gente, é muito estranho você me cobrar lealdade agora”, rosnará o militar.

Ele colocará o dedo na ferida ao lembrar que Ester se casou com seu melhor amigo e, inclusive, teve uma filha com ele –Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel). “Cassiano, não inverte as coisas. Está dizendo que eu fui desleal com você? Quando eu me casei com Alberto, você estava morto. Eu não estou cobrando o fato de ter se envolvido, mas de ter mentido”, devolverá ela.

“Eu não menti, eu não tive outra mulher. O que houve foi uma amizade, já que Cristal ajudou a mim e ao Duque a fugir da Guatemala. Olha, francamente, se minha palavra não vale nada, não sei o que está fazendo aqui ainda. Uma coisa eu tenho que admitir. Alberto é um gênio. Ele está conseguindo minar até minha relação com você”, arrematará o bonitão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

