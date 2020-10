Suárez marca seu gol 150 em La Liga e se aproxima do top 20 de artilheiros

A camisa mudou, mas a rotina de Luis Suárez no Campeonato Espanhol segue a mesma: marcando gols. Agora atundo pelo Atlético de Madrid, o uruguaio já acumula três bolas na rede em apenas quatro jogos pelo novo clube. Todos anotados em partidas válidas por La Liga.

Neste sábado, contra o Celta, Luisito abriu o placar logo aos seis minutos, dando início à vitória do Atleti por 2 a 0. E não foi um gol qualquer, foi o de número 150 do goleador na história do Espanhol. Os outros 147 foram marcados quando defendeu o Barcelona, entre 2014 e o meio deste ano.

Suárez agora é o 21º no ranking dos maiores artilheiros da história de La Liga, empatado com Escudero, que brilhou exatamente pelo Atlético de Madrid na década de 50. O uruguaio, no entanto, precisou de apenas 195 jogos para atingir a marca de 150 gols, enquanto que o espanhol disputou 287 partidas.

O atacante precisa de apenas mais duas bolas na rede para entrar no top 20 dos principais goleadores de todos os tempos no Espanhol. Quem ocupa a 20ª posição atualmente é Julio Salinas, ex-Barcelona, com 152 tentos em 417 atuações. Messi, com 445, é quem lidera o ranking, seguido por Cristiano Ronaldo, com 311, e Temo Zara, com 251.