Suárez relata momentos difíceis antes de deixar o Barcelona: “Dias que passei chorando”

Luis Suárez desabafou e deu detalhes sobre sua conturbada saída do Barcelona. O atacante falou em entrevista à TV oficial da seleção uruguaia depois da vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Chile, na estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

O atacante revelou momentos difíceis que passou ao lado da esposa e dos filhos nos dias que antecederam o acerto com o Atlético de Madrid. “Foram dias que passei chorando pela situação que vivi. Mas voltei a desfrutar de um lugar que me me valoriza como jogador, que gostam de mim e que me receberam muito bem”, afirmou o autor do primeiro gol celeste na partida.

Ele também lembrou com carinho o apoio do ex-colega de ataque Lionel Messi, que saiu em defesa do uruguaio nas redes sociais após a oficialização de sua saída do Barça. “Sabia a dor que ele sentia pela forma que estava eu estava saindo. Eu o vejo como um amigo, um companheiro, e só nós sabemos o que sofremos”, disse Suárez, se referindo ao caso da renovação de contrato do argentino com os Culés, que também teve alta dose de dramaticidade.

“Joguei seis anos no Barcelona, havia melhores maneiras de me dizer que o clube tinha outros pensamentos. Mas não foi o que aconteceu, e isso também o incomodou”, completou.