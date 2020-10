Substantivo derivado: O que é e exemplos

O substantivo é a classe gramatical das palavras que dão nome a seres, objetos, ações, sentimentos, lugares, entre outros. Tais palavras são variáveis, desse modo, apresentam flexão de gênero e número, além de variação de grau. Além disso, essas palavras podem ser primitivas e derivadas.

O substantivo derivado é, desse modo, aquele que se origina a partir de outro substantivo. Um bom exemplo disso, é a palavra tinteiro, que se origina do substantivo tinta.

Exemplos de substantivos derivados

O processo de derivação para a criação de novas palavras pode ser de diferentes tipos: prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e ainda imprópria.

Na derivação prefixal temos uma nova palavra quando o radical recebe um prefixo como, por exemplo, bisneta, na qual temos o acréscimo do prefixo bis- ao nome neta. Já o processo por sufixação consiste na adição de um sufixo a um nome primitivo, originando, assim, o substantivo derivado: roupagem (roupa + sufixo gem).

Há ainda a formação por meio da derivação parassintética, na qual o radical recebe um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo: envergonhar (prefixo en + vergonha + sufixo ar), por exemplo.

Já a derivação regressiva ocorre quando o sufixo é retirado do substantivo primitivo. A palavra português, por exemplo, é transformada no substantivo derivado portuga pela supressão do elemento mórfico final. Por fim, a derivação imprópria é aquela na qual o substantivo derivado se origina de palavra que não é substantivo. Nesse processo, a grafia original se mantém. Há, então, uma mudança no sentido e não na forma.

Beatriz precisa saber disso. (verbo)

disso. (verbo) O saber é o bem mais precioso que temos. (substantivo)

Desse modo, observa-se que, para compreender o que são os substantivos derivados e identificá-los, é necessário ter em mente a estrutura das palavras, bem como os seus elementos mórficos e processos de formação.

