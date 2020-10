Substituta de Sheherazade é demitida do SBT após perder vaga para Márcia Dantas · .

Substituta oficial de Rachel Sheherazade na bancada do SBT Brasil, Carolina Aguaidas também foi demitida do SBT. Nesta sexta-feira (16), a jornalista publicou um vídeo para se despedir de seu público que a acompanha desde que entrou na emissora, há oito anos. Ela está também deixando São Paulo e retornando para Porto Alegre (RS), sua terra natal.

Embora no vídeo ela não diga o motivo de sua saída, o . apurou que Carolina entrou no corte que a emissora vem promovendo em sua folha de pagamentos desde setembro. Até o final do ano serão demitidos 500 funcionários de todo o Grupo Silvio Santos.

“Essa longa temporada foi incrível por aqui. Eu vou falando e vai me dando um nó na garganta porque eu tenho certeza que vou morrer de saudade. Mas Porto Alegre, nos aguarde. Eu sei que também vai ser incrível esse nosso retorno”, disse a jornalista em parte de seu vídeo.

A jornalista entra na extensa lista de profissionais do vídeo que estão de saída. Além dela, foram demitidos de uma vez Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta, ex-apresentadores do Fofocalizando, Roberto Cabrini, todo o elenco da novela Poliana Moça, e Isabela Fiorentino e Arlindo Grund, do Esquadrão da Moda, que agora terão contrato por obra. Maisa Silva também deixou a emissora, mas por vontade própria.

Carolina chegou em São Paulo em março de 2012 e logo começou a trabalhar como repórter no SBT. Antes, ela havia atuado por dois anos na afiliada da emissora em Porto Alegre. Em seu currículo também constam quase quatro anos na reportagem da Band gaúcha.

Na matriz, ela começou na reportagem e foi conquistando espaço aos poucos. Passou a frequentar o estúdio comandando a previsão do tempo até ser escalada para o rodízio de plantonistas do SBT Brasil.

Em 2019, após uma debandada de âncoras da rede de Silvio Santos, ela foi alçada ao posto de substituta oficial de Rachel Sheherazade. Mas a chegada de Márcia Dantas, que teve uma projeção meteórica neste ano como apresentadora, a fez perder a preferência na lista de sucessão.

Procurada, a emissora não respondeu à reportagem sobre o desligamento de Carolina Aguaidas. No vídeo de despedida, a jornalista agradece ao SBT pelas oportunidades que teve em sua carreira. Assista: