Super Smash Bros: Steve não vai ficar mais tão ‘animado’ na pose de vitória

O patch 9.0.1 de Super Smash Bros. Ultimate, lançado nesta última quarta-feira, dia 21, removeu a polêmica pose de vitória do lutador Steve, de Minecraft, atualizando sua animação de modo a não deixar detalhes controversos à mostra.

THE SMASH ULTIMATE 9.0.1 UPDATE REMOVED STEVE’S VICTORY MEAT LMFAOOO pic.twitter.com/25Fa0ds7as — YuYu?? (@Plun_Yu) October 22, 2020

Desde sua chegada ao game, em 13 de outubro, Steve lotou as redes sociais dando sustos nos jogadores e sendo usado em inúmeros memes, devido a sua animação após vencer um combate em Smash Bros. Ultimate. Na cena, o lutador aparece comendo um bife pixelado e, após dar algumas mordidas, segura o restante da carne em uma região do corpo muito sugestiva, dando a entender outra coisa.

Com a atualização, o personagem de Minecraft continua se alimentando durante sua animação, mas, após dar as mordidas, não tem mais nada em suas mãos, evitando as possíveis piadinhas de mau gosto e insinuações relacionadas ao combatente que surgiram nos últimos dias

O mais recente update de Smash Bros. Ultimate também resolveu alguns problemas de bugs e movimentação dos novos lutadores que chegaram ao game via DLC.