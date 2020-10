Superman & Lois: série da DC escala jornalista para a Smallville Gazette

A nova série da emissora The CW, Superman & Lois, acaba de adicionar mais um nome ao seu elenco. A atriz Sofia Hasmik (Mad About You) entra para o programa para interpretar Chrissy, uma jornalista do Smallville Gazette.

(Getty Images/WireImage /Reprodução)Fonte: Decider

Segunda a descrição oficial da personagem, Chrissy “tem um talento especial para dizer a coisa errada na hora errada”. Ela será uma empreendedora que sonha com objetivos maiores para a sua vida e “um encontro casual com seu ídolo muda sua trajetória de vida”.

Superman & Lois é uma série de TV do canal The CW com foco nas histórias do Homem de Aço, de Tyler Hoechlin, da jornalista Lois Lane e de Elizabeth Tulloch, que foram versões apresentadas em Supergirl.

A história derivada do universo de heróis da DC apresenta o cotidiano dos dois personagens do Arrowverse. Com um mundo de estresse e pressão por serem pais que trabalham na sociedade atual, o casal tenta conciliar a carreira com as obrigações da família.

Clark e Lois se mudam de volta para Smallville, onde Clark reencontrará o seu primeiro amor, Lana Lang (Emmanuelle Chriqui).

Além do famoso casal, um homem misterioso chegará à cidade e promete ameaçar a tranquila vida que Clark e Lois pretendem levar na pequena cidade do Kansas.

O elenco conta com Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass.

A série terá roteiros e direção realizados por Todd Helbing, showrunner de The Flash, produção-executiva de Helbing e Greg Berlanti, que trabalha na produção de todas as séries do Arrowverse.

Superman & Lois faz primeira apresentação em 2021 no canal The CW.