Supernatural 15×16: promo traz assombrações da infância de Dean

O 16º episódio da 15ª e última temporada de Supernatural colocará Dean (Jensen Ackles) frente à frente com uma antiga assombração de sua infância.

O capítulo intitulado “Drag Me Away (From You)” levará Sam e Dean a investigar o misterioso assassinato de um amigo de infância. Dean irá relembrar de uma de suas primeiras experiências paranormais em sua vida, que o fez ter pesadelos durante muito tempo. E, ao que parece, a ameaça está de volta.

Confira o preview do próximo episódio de Supernatural:

Como podemos conferir no vídeo, o capítulo terá flashbacks que mostrarão Sam e Dean ainda crianças. Christian Michael Cooper interpretará o jovem Sam, enquanto Paxton Singleton será a versão mais nova de Dean — que vivenciará as experiências sobrenaturais.

Confira também algumas fotos do episódio:

(The CW/Divulgação)Fonte: Showbiz Junkies

Sinopse oficial de “Drag Me Away (From You)”

FLASHBACK PARA OS JOVENS SAM E DEAN – Sam (Padalecki) e Dean (Ackles) são convidados a investigar o assassinato de um amigo de infância, chamando-os de volta para um hotel de seu passado, deixando os irmãos perplexos com um caso que pensaram estar resolvido há muito tempo.

O episódio foi dirigido por Amyn Kaderali e escrito por Meghan Fitzmartin.

O 16º episódio da 15ª temporada de Supernatural vai ao ar no dia 22 de outubro no canal de TV The CW. A série terá sua conclusão no dia 19 de novembro com o episódio “Carry On”.

No Brasil, Sobrenatural é exibida pelo canal de TV pago Warner Channel.