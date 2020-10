Supernatural 15×17: começa o plano para matar Deus (RECAP)

O começo do fim está próximo em Supernatural 15×17. Com apenas três episódios até o fim da 15ª temporada de Supernatural, finalmente chegou a hora de Dean, Sam, Castiel e Jack darem início ao plano de Billie para matar Deus (ou Chuck) e sua irmã Amara.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 15×17 de Supernatural (Sobrenatural)

Enquanto Dean está disposto a deixar Jack se sacrificar, Sam e Castiel insistem que deve existir outra forma de se livrar de Deus. Quando Amara aparece, ela se lamenta e diz que queria ter conhecido Jack antes e espera ter a chance quando tudo estiver acabado. Então, Dean aceita sua ajuda.

Jack começa a arrumar as coisas para o ritual final, mas Sam não vai ajudá-los. “Nós não desistimos da família”, ele lembra Dean, insistindo que vale a pena lutar pela vida de Jack. Porém, Dean é imutável: para ele, Jack não é sua família. Ele afirma se importar com o garoto, mas Sam e Castiel importam muito mais.

Enquanto isso, Chuck procura Amara para ajudá-lo. Ele diz precisar dela para o que está por vir, lembrando que pode ele criar e destruir o mundo, mas não pode recomeçar tudo sem sua irmã. Quando ela nega a ajuda, Chuck percebe que é por conta de seus sentimentos por Dean.

Amara deixa claro que não está do lado de Dean ou de Chuck, mas quer apenas defender o mundo e tenta fazer seu irmão se importar com isso também, mostrando que os humanos ainda são devotos ao seu Deus. Porém, Chuck encara a demonstração como uma lembrança de todos os seus erros e mantém sua opinião de que o mundo precisa começar do zero mais uma vez.

(Fonte: The CW/Divulgação)Fonte: The CW

Ela consegue persuadi-lo até o porão, onde prende Chuck por tempo suficiente para os Winchester chegarem. Os irmãos de Supernatural descobrem que Billie os levou até Adam e, mais surpreendente ainda, ele revela que o plano para matar Deus é, também, de Serafine, e Jack está apenas ajudando a tirar o plano do papel.

Os dois explicam como o ritual funcionará e como eles pretendem prender Chuck em uma espécie de buraco negro, um espaço metafísico do qual ele nunca conseguirá escapar.

Tudo começa a dar errado, porém, quando Billie decide que quer virar Deus no lugar de Chuck. Dean não se importa com isso e chega até mesmo a apontar uma arma para Sam se ele não sair de seu caminho!

Enquanto eles discutem, Chuck consegue escapar. Tudo parece ter sido escrito por ele mesmo e o episódio termina com Jack prestes a se tornar uma supernova.

O novo episódio será transmitido na próxima quinta-feira (5) e promete ainda mais reviravoltas. Fique de olho para saber mais!