Supernatural 15×17: preview do episódio revela um novo personagem

Imagem: The CW/Reprodução

O preview do próximo episódio de Supernatural deu algumas pistas aos espectadores sobre um novo personagem que deverá ser introduzido na série. Intitulado como “Unity” (Unidade, em uma tradução livre), o 17º episódio da última temporada vai acompanhar Dean (Jensen Ackles) e Jack (Alexander Calvert) conhecendo o famigerado Adão (Alessandro Juliani).

Pelo vídeo, é possível notar que Dean fica um pouco desacreditado quando vai cumprimentar, em tese, o primeiro homem de todos. “Eu sou Adão, o primeiro cara fora da linha de montagem”, afirma o personagem de Alessandro Juliani. Então o Winchester responde: “Jardim? Maçã? Aquele Adão? Uau”.

O episódio vai ser exibido no canal na próxima quinta-feira (29).

Confira o preview completo:

Em poucos segundos, já foi possível perceber que, quanto mais próximo a série caminha para o seu final, mais interessante e emocionante tudo parece ficar. Vale lembrar que Supernatural se tornou um fenômeno de audiência na The CW e que, inicialmente, foi planejada para durar apenas cinco temporadas.

A produção foi criada por Eric Kripke, o mesmo que atualmente trabalha em The Boys, e conta com Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Samantha Smith, Mark Pellegrino, Ruth Connell, Alexander Calvert e Rob Benedict no elenco principal.

A expectativa dos fãs da série é de poder ver um desfecho à altura do que foi apresentado até o momento. A conclusão da série está marcada para o dia 19 de novembro com o episódio intitulado “Carry On” (Continue, em uma tradução livre).

Portanto, não perca! O próximo episódio de Supernatural será exibido no dia 29 de outubro pela The CW.