Supernatural: elenco fala sobre último dia de filmagens da série

Supernatural está em sua 15ª e última temporada. Recentemente, o elenco principal, composto por Jensen Ackles e Jared Padalecki, deu uma entrevista em vídeo ao site TV Line na qual refletiu sobre o último dia de filmagens da série. Nela, eles também falaram sobre quantas lágrimas foram derramadas nesse último dia.

“Não há choro em Supernatural”, disse Ackles brincando durante a entrevista. Segundo ele, depois que o diretor do episódio final gritou o famigerado “Corta!”, todos foram tomar algumas cervejas. Mas em seguida, ele acrescentou: “Sim, houve muito choro, sim”, declarou.

(Reprodução)Fonte: The CW

Mesmo com todo esse clima de descontração, os momentos finais no set foram um tanto quanto pesados, segundo Jensen Ackles. “Sabíamos o que estava por vir, mas também tínhamos muito tempo para ver isso ir além”, garantiu o ator. “Quando aconteceu, era quase como, eu não sei… Eu sei que certamente houve uma quebra com o personagem”, afirmou durante a entrevista.

Já Jared Padalecki confirmou as palavras de seu colega de elenco. Ele também disse que chorou quando tudo acabou, descrevendo também seu estado de espírito antes do final da série como um “modo robótico”. Padalecki afirmou que isso foi necessário para que “pudesse manter o foco no trabalho e não chorar todas as lágrimas de Sam ou também rir de todas as risadas dele”, contou ele.

Os intérpretes de Dean e Sam, respectivamente, ainda disseram que sentiram muita satisfação, prazer e felicidade de concluir esse trabalho. “Vamos apenas embrulhar tudo isso em emoção. Essa é a pílula que engolimos naquele dia!”, afirmou Ackles, com o aval de Padalecki.

“Eu faria tudo outra vez, se pudesse”, observou Padalecki sobre esse final.

Portanto, não perca. A última temporada de Supernatural está em exibição pelo canal The CW. O series finale está marcado para 19 de novembro.