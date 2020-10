Supernova: Hubble registrou a explosão de uma estrela (vídeo)

O telescópio espacial Hubble, da NASA, acaba de avistar uma enorme supernova. A morte da estrela, uma anã branca, foi registrada em vídeo e é considerado um raro fenômeno astronômico. Cientistas estudam estes eventos para compreender melhor a velocidade de expansão do universo, assim como sua história.

[embedded content]

A estrela de nome SN 2018gv, se localiza na galáxia espiral NGC 2525 a 70 milhões de anos-luz da Terra. O impressionante vídeo de timelapse registrou o evento que durou cerca de um ano e mostra a estrela como uma das mais brilhantes até seu desaparecimento, alguns segundos depois.

O laureado do Prêmio Nobel, Adam Riess, do Instituto de Ciências e Telescópios do Espaço (do inglês, STScI, Space Telescope Science Institute) explica a dimensão do evento: “Nenhum show terrestre de fogos de artifícios consegue competir com essa supernova, capturada em sua glória decadente pelo Telescópio Espacial Hubble,” comenta ele.

O Telescópio Espacial Hubble, enviado a bordo do Ônibus Espacial Discovery, já está em operação a mais de 30 anos e, durante esse tempo, auxiliou cientistas e pesquisadores a estudarem mais sobre a estrutura do espaço, bem como sua história e formação.



Fonte: Tecmundo