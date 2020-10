Superstore: personagens encaram a pandemia em novo teaser

Superstore se juntou às séries que decidiram abordar a pandemia em seus novos episódios. A conta oficial do Twitter da série publicou um teaser da 6° temporada que dá indícios de como isso vai acontecer:

There’s a lot to unpack here. #Superstore is back in business Thursday, October 29 on @NBC. pic.twitter.com/PjnF7puHbH — ?? ??OOKY, ????Y ???E??TO?E ?? (@NBCSuperstore) October 8, 2020

No vídeo, vemos que Jonah (Ben Feldman), Amy (America Ferrera) e Mateo (Nico Santos) estão usando equipamentos de proteção, enquanto Sandra (Kaliko Kauahi), Marcus (Jon Barinholtz) e Cheyenne (Nichole Bloom) socializam no almoxarifado com as suas máscaras.

As situações absurdas da loja continuam: um cliente tira a máscara para espirrar logo na direção de Glenn (Mark McKinney), que está sem o equipamento de proteção, o que o leva ao desespero.

Fonte: NBC / Reprodução

De acordo com TV Line, o primeiro episódio da nova temporada vai mostrar os primeiros meses da pandemia para depois focar em como as coisas estão agora.

“Nós vamos mostrar como os nossos personagens estão lidando com a incerteza, o pânico, os clientes difíceis e as novas demandas do trabalho”, declararam os showrunners Jonathan Green e Gabe Miller ao veículo.

As gravações do final da 5° temporada de Superstore foram interrompidas pelo risco de contaminação do novo coronavírus e a despedida de America Ferrera da série ficou em suspenso.

Por isso, a atriz voltou para os dois primeiros episódios. A sua despedida vai acontecer no segundo, que coincidentemente também é o 100° de Superstore.

A nova temporada da série vai estrear na emissora NBC em 29 de outubro. Ainda não se sabe a data de estreia no Brasil. Por aqui, a série é exibida pelo Warner Channel e está disponível no Amazon Prime Video.