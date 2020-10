Suposta depressão de Luan no Corinthians não passa de fake news

Bastou uma imagem e um boato nas redes sociais para que fosse criada uma fake news sobre uma suposta depressão de Luan, do Corinthians. No último final de semana, principalmente no Twitter, o jogador foi alvo dessa notícia falsa após o empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Brasileirão-2020. A situação até render a hashtag #ForçaLuan, mas tanto clube quanto o estafe do atleta negam veementemente.

Tudo começou com uma imagem do jogador deixando o campo ao ser substituído pelo técnico Dyego Coelho, que colocou Cazares em campo. Na foto que circulou, o meia aparenta estar triste, o suficiente para que os manipuladores da informação pudessem construir sua história falsa e compartilhá-la nas redes sociais durante o final de semana.

Juntou-se a isso uma suposta mensagem de Luan para uma amiga, em que ele teria revelado falta de reconhecimento pelo seu futebol e um cansaço mental. Segundo apurou o LANCE!, essa mensagem jamais existiu e é mais uma parte da construção da história falaciosa que circulou no Twitter tanto de torcedores do Corinthians, quanto de outros clubes, que manifestaram apoio ao atleta. Uma hashtag #ForçaLuan chegou a ficar entre os trending topics do dia.

– Ninguém acredita mais no meu futebol, estou cansado mentalmente, não sei mais o que fazer – diz a suposta mensagem do camisa 7 alvinegro.

Em contato com pessoas próximas ao meia-atacante, a reportagem procurou entender o que estaria acontecendo e a resposta negativa e de indignação foi veemente. O assunto foi tratado como fake news, além disso o estafe garantiu que não há qualquer quadro de depressão ou diagnóstico médico sobre isso. Há inclusive a possibilidade de Luan se manifestar a respeito do assunto em seu perfil oficial no Instagram ainda nesta segunda-feira para negar o boato.

O Corinthians também foi procurado para dar a versão da situação, mas não pode se manifestar oficialmente, já que não há um relatório psicológico do jogador e, se houvesse, não poderia ser divulgado por conta do respeito à confidencialidade médica. Mesmo assim, nos bastidores, as pessoas consultadas negam qualquer manifestação que se assemelhe a um quadro depressivo por parte do jogador, e lamentaram a divulgação da notícia falsa.

Embora viva um momento ruim, abaixo das expectativas do clube e da torcida, dirigentes e comissão técnica (tanto a antiga quanto a atual) confiam no potencial do jogador e não manifestam a menor possibilidade de “desistir” de acreditar no meia-atacante, que foi contratado no início de 2020 como o reforço mais importante do ano. Até aqui, ele marcou seis gols e deu duas assistências, participando diretamente de oito tentos do Timão na temporada.