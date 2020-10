Sven-Goran Eriksson, ex-técnico da Inglaterra, aprova trabalho no Brasil e é oferecido ao clube

O sueco Sven-Goran Eriksson está de olho no futebol brasileiro e foi oferecido ao Corinthians, que tem futuro indefinido com o interino Dyego Coelho no comando. A informação é de Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, em seu blog no “Yahoo”.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O técnico, que comandou a Inglaterra nas Copas do Mundo de 2002 e 2006, é representado na América do Sul por Daniel Kozik, que manteve contato com os dirigentes alvinegros nas últimas horas, segundo Nicola.

Eriksson, de 72 anos, não trabalha desde 2019, quando deixou a seleção de Filipinas. Seus três trabalhos anteriores em clubes foram na China, em Shenzhen, Shanghai SIPG e Guangzhou R&F. Em seleções, ele também comandou México e Costa do Marfim.

O treinador vê com bons olhos trabalhar no Brasil. “Depois de um período de descanso, quero voltar a trabalhar como treinador, porque é minha vida e posso fazer boas coisas”, disse a Nicola. “Se existe a possibilidade de ir ao Brasil, seguramente eu vou. Claro que seguramente depende do projeto, mas a questão financeira não é um problema”, acrescentou.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O sueco tem familiaridade com o português, por já ter trabalhado, duas vezes, no Benfica, entre 1982 e 1984 e depois 1989 e 1992. Seu currículo ainda inclui passagens por Roma, Fiorentina, Lazio, Manchester City, entre outros.

Atual técnico do Corinthians, desde a demissão de Tiago Nunes, Coelho tem apenas uma vitória em cinco jogos (contra o Bahia), com duas derrotas (Fluminense e Sport) e dois empates (Atlético-GO e Red Bull Bragantino).