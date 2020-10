Swiatek desbanca Kenin, é campeã de Roland Garros e faz história

Pela primeira vez na história a Polônia conquista um título de Grand Slam. A jovem Iga Swiatek, de 19 anos, 54ª do mundo, levantou o troféu de Roland Garros, superando a americana Sofia Kenin, sexta do mundo, na decisão.

Swiatek marcou 6/4 6/1 após 1h24min na quadra Philipp Chatrier diante da campeã do Australian Open e quarta cabeça de chave.

Ela era a primeira polonesa finalista no Aberto da França em 1939 e se torna também a primeira do país seja homem ou mulher a vencer em simples um dos quatro maiores torneios do mundo.

Pela conquista ela entrará no grupo das vinte melhores do mundo.

Na final deste sábado ela começou firme, saiu quebrando em 3/0, mas Kenin, de 21 anos, usou sua maior experiência e deixou tudo igual. Mas a potência e boa distribuição de golpes de Iga voltou no oitavo game para quebrar e abrir 5/3. Só que Kenin lutou, devolveu a quebra e teve a chance de empatar. Só que Iga foi pra cima, se defendeu bem, jogou um bom lob e Kenin cometeu erro de backhand e o primeiro set foi em 6/4 para a polonesa. No segundo set a americana pediu atendimento médico após o intervalo de 2/1 para colocar uma proteção na coxa. A partir daí foi um passeio de Swiatek que quebrou duas vezes seguidas e fechou por 6/1 e foi para a arquibancada agradecer sua equipe. E as lágrimas caíram para Swiatek.

A tenista do leste europeu termina o torneio sem perder sets derrotando não só a quarta favorita, mas a primeira, a romena Simona Halep, segunda do mundo e campeã de 2018.