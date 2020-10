Swiatek entra no top 20 após conquista em Roland Garros

Campeã de Roland Garros e primeira jogadora a ganhar um Grand Slam para a Polônia na história, a jovem de apenas 19 anos, Iga Swiatek, deu enorme salto en novo ranking da WTA, Associação das Tenista Profissionais, entrando no top 20.

Swiatek, que venceu o torneio sem perder sets, saltou do 54º ao 17º com este que foi o primeiro título de sua carreira. A vice-campeã, a americana Sofia Kenin, repetiu seu melhor ranking subindo dois e indo ao quarto posto. Ela tem 5760 pontos contra 5780 da americana Naomi Osaka. Ashleigh Barty se garantiu no topo até o fim do ano com 8717 contra 7255 da romena Simona Halep. Karolina Pliskova perdeu dois postos e ficou no sexto lugar, Serena Williams perdeu um e é a 10ª. Ela foi ultrapassada pela tcheca Petra Kvitova, semifinalista em Paris, que subiu três e é a oitava.

Semifinalista, a argentina Nadia Podoroska subiu 83 e é a 48ª colocada.

Bia Maia deu novo salto em novo ranking e agora passou a ser a segunda da tabela do Brasil. A paulistana subiu 61 posições e foi ao 378º lugar com 126 pontos.

A brasileira somou pontos dos títulos em Santarém e no Porto, além da semifinal em outro torneio do Porto. ambos em Portugal. Ela só está atrás da gaúcha Gabriel Cé que ficou com o 236º lugar. Aposentada, Teliana Pereira permanece no ranking e ficou no 380º lugar. Laura Pigossi subiu seis e ficou com o 393º. Ingrid Martins subiu 13 e é a 504ª colocada.

Nas duplas, mesmo somando 135 pontos pelas oitavas de Roland Garros, Luisa Stefani perdeu quatro postos e é a 36ª colocada.