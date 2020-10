Swiatek exibe troféu de Roland Garros em Paris

Um dia após conquistar pela primeira vez o título de Roland Garros e fazer história para a Polônia como primeira campeã de simples de um Grand Slam, Iga Swiatek botou uma roupa e fez a sessão fotográfica exibindo o troféu.

Com a Torre Eiffel de fundo, a jogadora exibiu o caneco histórico para ela e seu país. Como 54 do mundo ela conquistou o torneio sem perder sets desbancando a favorita e campeã de 2018, Simona Halep, a vice-campeã do ano passado, a tcheca Marketa vondrousova, e na final a campeã do Australian Open, a americana Sofia Kenin por 6/4 6/1.