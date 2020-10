Swiatek projeta duelo com Halep: ‘Espero desta vez conseguir jogar’

A polonesa Iga Swiatek concedeu entrevista ao canal Eurosport após bater a canadense Eugenie Bouchard e voltar às 8ªs de final de Roland Garros e além de falar de sua campanha no torneio projetou o reencontro com a romena Simona Halep.

Em conversa com a austríaca ex-top 7 Barbara Schett, Swiatek falou sobre o fato de ser uma jovem tenista que desde seu surgimento no circuito WTA em 2019, tem feito três oitavas de final em sete Grand Slams disputados e foi questionada se esse tipo de torneio a empolga mais que os em nível WTA.

“Eu adoraria fazer nos torneios WTA o que tenho feito nos Grand Slams, mas a verdade é que eu ainda não efetivei. Sinto que tenho mais tempo para me preparar para os Grand Slam, enquanto os torneios WTA ficam um atrás do outro e talvez eu ainda lute um pouco com a forma como está o calendário. Tenho trabalho isso com meu treinador e claramente preciso melhorar diferentes aspectos do meu jogo. O trabalho mental que estamos fazendo também será de grande auxílio para uma mudança dessa situação”, declarou Swiatek.

“Os torneios do Grand Slam são mesmo especiais, são os do mais alto nível do nosso esporte e ter resultados neles me deixa muito feliz”, relatou a polonesa que analisou o jogo diante de Bouchard: “Nós sabíamos que ela era uma jogadora de grandes recursos em quadra e por isso, meu treinador (Piotr Sierzputowski) e eu traçamos um plano de jogo. Eu fiz tudo o que tinha que fazer, quando deveria fazer, e a vitória veio de ter conseguido aplicar muito bem todo o planejamento do jogo”.

Sobre a sequência do torneio, e até o momento da entrevista sem a definição da vitória de Simona Halep sobre Amanda Anisimova para definir sua rival, Iga Swiatek disse o que esperava: “Se eu jogar contra a Halep, eu espero conseguir fazer meu tênis. Quando a gente jogou anteriormente, foram 48 minutos ou algo assim de jogo. Eu estava muito nervosa de estar num palco como a Philippe-Chatrier, de enfrentá-la, foi muito ruim. Agora, eu quero conseguir jogar”, disse ela que foi derrotada por Halep nas oitavas em 2019 em 6/1 6/0.