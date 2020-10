Em A Fazenda 12, Lucas Strabko, o Cartolouco, debochou de Luiza Ambiel. Nesta quarta-feira (7), em conversa com Biel, o jornalista esportivo afirmou que a peoa finge uma sessão de meditação para escutar a conversa dos outros competidores. “Tá de graça com o papai Cartinho”, disse o ex-Globo sobre a atitude da colega de reality.

“Deve estar puxado para elas”, afirmou o funkeiro enquanto observava as peoas nas atividades com os animais. Após o relato, Cartolouco decidiu imitar a postura de Luiza durante as sessões e comentou: “Vou fingir que tô fazendo meditação e só ouvindo tudo. Moleque, é o truque mais bizarro que eu já vi”.

Biel começou a rir da cena, e o amigo prosseguiu com as críticas. “Ela para aqui, alguém fala e ela [responde:] ‘É verdade!’, e volta [para a meditação]. Que é isso? Ah, aí tá de graça com o papai Cartinho, pô! Não é possível”, concluiu Strabko.

Durante o diálogo na casa da árvore, o funkeiro confessou que sentiu vergonha ao votar em Stéfani Bays, na formação da última roça: “Uma pessoa dessas não me incomoda em nada. Eu não queria mostrar ressentimento. [Meu voto] Não vai mudar nada, foda-se. Então, eu votei em uma pessoa que não muda porra nenhuma [no jogo]”.

“Podia ter dado um troco, mas falei: ‘Ah, vou jogar meu voto fora’. Só votei para ela ficar espertinha também, mas me senti um merda por isso. Tipo, dar o sentimento que ela me incomoda aqui dentro. E não me incomoda! Mano, ela é um zero à esquerda aqui dentro”, concluiu Biel.

Confira o vídeo:

Cartolouco conversa com Biel na Casa da Árvore e imita a meditação de Luiza Ambiel 🤭 Olha só! #AFazenda12 Quer ver mais? Acesse https://t.co/XUTyk2BMLJpic.twitter.com/bpGfAoE5Wj

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 7, 2020

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.