Taça Guanabara Sub-20: Nova Iguaçu marca no fim e elimina o Flamengo

O Nova Iguaçu visitou o Flamengo no Estádio da Gávea, em partida única pelas quartas de final da Taça Guanabara Sub-20, e saiu classificado com a vitória por 3 a 2. O gol que garantiu o Orgulho da Baixada na semifinal saiu aos 49 minutos do segundo tempo – e o empate em 2 a 2 levaria o Fla à próxima fase.

Por ter melhor campanha na fase de grupos, o Rubro-Negro tinha a vantagem do empate, e, logo aos três minutos da etapa inicial, abriu o placar com Werton. O Nova Iguaçu buscou o empate com Canela, e o 1 a 1 persistiu até o intervalo.

O Rubro-Negro começou o segundo tempo em cima, acertou o travessão e obrigou o goleiro Rodrigo Jardim a fazer boas defesas, mas foi o Nova Iguaçu que marcou primeiro. Minutos depois de Ewerton perder pênalti, Mezenga colocou o time visitante em vantagem. Precisando empatar para avançar, o time da Gávea partiu para cima e Mateus Dias, cobrando pênalti, fez 2 a 2.

O gol da classificação do Nova Iguaçu saiu aos 48 minutos da segunda etapa. Ezequiel completou a jogada de Rafael Lucas e colocou o time na semifinal. O lance decisivo você confere no vídeo abaixo. Agora, o Nova Iguaçu enfrenta o Madureira por um lugar na decisão. Na outra chave estão Vasco e Bangu.

FLAMENGO DISPUTA O SUB-20 COM O SUB-18

Por conta da pandemia do coronavírus, o calendário das categorias de base do Flamengo estão ainda mais apertados. Assim, dentro do planejamento feito pelo clube, o time Sub-18 é quem está representando o clube no Estadual Sub-20. A equipe Sub-20, propriamente dita, está disputando os torneios nacionais.

Nesta segunda-feira, o Flamengo, do técnico Mário Jorge, atuou com: Victor Hugo, Jhonata (Peçanha), Kayque, Mandovani, Richard Almeida; Maycon, Werton, Max (Marcos Paulo), Ryan Luka (Mateus Dias), Victor Hugo (João Gabriel); Carlos Daniel (Matheus França).