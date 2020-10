Taís Araujo será protagonista com papel duplo em nova novela da Globo · .

Taís Araujo está reservada para ser uma das protagonistas de Cara e Coragem, nova novela das 19h da Globo. Ela terá o desafio de interpretar duas personagens no folhetim de Claudia Souto. As sósias serão uma empresária do ramo de siderurgia e uma massoterapeuta batalhadora e extrovertida.

A trama da mulher bem-sucedida será do mesmo núcleo do vilão interpretado pelo ator Ícaro Silva. Ele será o irmão de Taís. A personagem rica ainda terá um romance com o chefe da segurança de sua indústria, interpretado por Fabricio Boliveira, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A novela contará com Paolla Oliveira no posto de outra protagonista. Ela será uma dublê de cenas de ação. A atriz fará par com Marcelo Serrado, que terá a mesma profissão.

Pedro Novaes, filho de Marcello Novaes e Letícia Spiller, também está no elenco. O jovem será amante de esportes.

Ainda de acordo com a publicação, os personagens de Boliveira, Serrado e Novaes vão se juntar para abrir uma empresa de dublês.

Cara e Coragem está prevista para ir ao ar no segundo semestre de 2021, após Quanto Mais Vida Melhor, sucessora de Salve-se Quem Puder.

Atualmente, Taís Araujo está dedicada à retomada das gravações de Amor de Mãe, suspensa desde o início do ano, devido à pandemia do coronavírus.