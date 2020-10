Taís entrega a cabeça de Cassiano de bandeja para dom Rafael · .

Taís (Débora Nascimento) se envolverá cada vez mais com Hélio (Raphael Vianna) em Flor do Caribe. Apaixonada, ela não perceberá que o rapaz não é de confiança e acabará revelando os planos de Cassiano (Henri Castelli) para entregar dom Rafael (César Troncoso) e Alberto (Igor Rickli) à polícia. O executivo contará tudo ao ex-amigo do piloto na novela das seis da Globo.

Enquanto namora com Hélio no carro, Taís perguntará se o rapaz não quer ir à festa da república com ela, mas ele declinará. A moça ainda insistirá, dizendo que estarão várias pessoas, inclusive algumas que ele conhece.

O executivo do Grupo Albuquerque perguntará como está Cassiano e se ele irá mesmo abrir um bar. Taís responderá que sim, que o irmão e Duque (Jean Pierre Noher) estão arrumando tudo para começar um novo negócio.

“Bacana, bom saber que ele conseguiu superar esses sete anos”, falará o filho de Donato (Luiz Carlos Vasconcellos). “É, mais ou menos, ele disse que ainda tem umas coisas pra ajustar. Quer provar que tudo que aconteceu com ele lá na Guatemala é verdade”, contará a jovem.

Hélio perguntará como ele pretende provar, e a irmã do aviador continuará falando sobre os planos do parente. “Primeiro vai denunciar o moço que prendeu ele lá, disse que é um tremendo mafioso. Que só fez o que fez por causa do Alberto”, revelará a morena.

“É mesmo? A pedido do Alberto?”, perguntará o filho de Bibiana (Cyria Coentro) fingindo descrença. “Você também não acredita que o Cassiano tá dizendo a verdade, né?”, perguntará a personagem de Débora Nascimento.

“É uma história difícil de acreditar. Mas quem sou eu pra julgar? Seu irmão sempre foi um cara honesto, gente boa”, falará o dissimulado. A moça pedirá para eles mudarem de assunto, e ele aceitará.

Dedo-duro

Na próxima cena de Hélio, o público verá o momento em que ele deixará Taís em casa e telefonará para Alberto. “Desculpa ligar essa hora, é que eu tenho um assunto que deve ser importante e urgente pra você”, alertará o funcionário. O empresário dirá que prefere conversar pessoalmente.

Ao chegar à empresa no dia seguinte, Hélio procurará Alberto. “Você saber que pode confiar em mim, não sabe?”, perguntará ele para o vilão, que sem paciência será rude. “Guarda esse seu papinho pras tuas negas e pro meu avô que caiu na sua lábia, tá? O que é que você tem pra me contar?”, questionará o marido de Ester (Grazi Massafera).

Igor Rickli contracena com Raphael Vianna

Ele contará que está saindo com Taís e dirá que a jovem é inocente e está apaixonada, e por essa razão conta tudo o que sabe e o que vê. Ao entender onde o rapaz quer chegar, Alberto perguntará o que a moça falou sobre Cassiano.

“Ele está bem empolgado para abrir o bar, tá querendo começar uma vida nova, quer conquistar o filho. E ele vai denunciar o cara que manteve ele preso lá no Caribe. E mais, falou que você está envolvido com o que o sujeito fez com ele”, soltará o dedo-duro.

Alberto questionará com quais provas o piloto denunciará dom Rafael, e Hélio afirmará que ainda não sabe, mas prometerá contar assim que descobrir.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

