Taís Lopes testa positivo para Covid, e CNN tem quarto desfalque em uma semana · .

A jornalista Taís Lopes, âncora do Jornal da CNN, testou positivo para o novo coronavírus nesta quarta (14). É a quarta apresentadora da CNN Brasil a ser diagnosticada com a doença nesta semana: na terça (13), o canal de notícias já tinha afastado Monalisa Perrone, Gabriela Prioli e Leandro Karnal pelo mesmo motivo.

Em vídeo postado em seu Instagram, Taís contou que inicialmente pensou que estava com rinite ou gripe por causa da mudança de clima em São Paulo, de onde atua. Depois de perder o paladar e o olfato, ela fez o exame e recebeu o resultado positivo. “Aquele tipo de notícia que a gente nunca quer dar”, admitiu.

Ela assegurou aos seguidores que está bem, respirando sem nenhuma dificuldade e sendo acompanhada por um médico.

“E agora é ficar isolada, longe da família, longe dos amigos”, lamentou ela, que afirmou que sua maior dificuldade é tentar comer sem sentir o gosto das coisas. “Pra mim está sendo a pior parte. É muito ruim. Eu fico sem apetite, mas tem que se alimentar, tem que se hidratar.”

Confira o desabafo da âncora da CNN Brasil:

“Faz tempo que eu não passo aqui pra conversar com vocês, né? Enfim, é mais pra compartilhar uma notícia. Eu gosto de ser transparente, afinal falo sobre isso todos os dias na TV, reforçando as orientações dos médicos, e acho que seria de bom tom compartilhar isso com vocês. Eu coronguei, peguei Covid, sim, comecei os sintomas no fim de semana, achava que era uma rinite, uma gripe, um resfriado, por causa da mudança de tempo aqui em São Paulo.”

“Mas não. Quando foi ontem eu perdi o paladar, perdi o olfato também, e achei estranho, né? Então fiz o teste e saiu o resultado, testei positivo. Mas enfim, é isso. Aquele tipo de notícia que a gente nunca quer dar. Estou bem, não estou com falta de ar, não estou com cansaço também, estou monitorando minha saturação, e está boa também. Estou sendo acompanhada por um médico, isso é muito importante.”

“E agora é ficar isolada, longe da família, longe dos amigos, e tentar comer, mesmo sem sentir o gosto das coisas, o que pra mim está sendo a pior parte. É muito ruim. Eu fico sem apetite, mas tem que se alimentar, tem que se hidratar.”