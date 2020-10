Tampa Bay Buccaneers perde Vita Vea para o restante da temporada 2020

A derrota diante do Chicago Bears não foi a única notícia ruim para o Tampa Bay Buccaneers na noite de quinta-feira (8). O defensive tackle Vita Vea, que vinha realizando grande temporada, teve fratura no tornozelo na partida e está fora do restante da temporada.

Esse é o segundo titular que os Bucs perdem em semanas consecutivas. No último domingo, frente ao Los Angeles Chargers, o tight end OJ Howard teve lesão no tendão de Aquiles.

– Uma enorme perda. Eu não sei se tem um nose tackle melhor (que o Vita Vea) na NFL – declarou Bruce Arians, treinador do Tampa Bay.