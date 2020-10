Tannure explica utilização de jogadores do Flamengo ‘no pior da fadiga’ e situações de Pedro e Gerson

O Flamengo ficou no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino na última quinta-feira, no Maracanã, e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Pesou a dura sequência de jogos, chamada anteriormente por Domènec Torrent de “autêntica loucura”.

E, a respeito do processo de recuperação dos atletas, interação com Dome e as mudanças forçadas realizadas durante a maratona de jogos (como três jogos nos últimos seis dias), o doutor Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, pontuou uma visão técnica, em vídeo publicado nas redes sociais do clube:



– É uma semana completamente atípica. A gente jogou 48 horas após um jogo onde, sabida e cientificamente, o maior da dor muscular tardia da fadiga é em 48 horas, e não 24 horas. Então, colocamos atletas no pior da fadiga para jogar. A gente tem feito o processo de recuperação no próprio estádio após os jogos, nas viagens, com o que temos a mão, mesmo não sendo o ideal, pelo período curto – comentou.

Tannure também respondeu especificamente sobre Pedro e Gerson. O primeiro iniciou a última partida, mas saiu no intervalo para evitar uma lesão por desgaste. O segundo, por sua vez, nem sequer foi acionado do banco.

– Por mais que o Pedro estivesse se sentindo bem, o que é ótimo, e querendo jogar o tempo todo, algo que nos deixa feliz, ele vem de uma sequência de jogos, mostrando sinais bioquímicos, imagens termográficas, onde a gente sabe que existe um risco, não a certeza. Foi conversado que ele poderia jogar, inclusive conversei com o Dome, mas não 90 minutos – disse, completando sobre o meio-campista:

– O Gerson é um atleta que não teve incluído nesse surto de Covid e vem jogando todos esses jogos, com pouco tempo de recuperação e preparação para jogar. Uma coisa é estar apto para jogar, outra coisa é você conseguir o melhor de sua performance, na sua velocidade máxima e jogar em alta intensidade, como o futebol de hoje exige. E isso muitas pessoas não entendem. Discutimos isso com o treinador, e ele faz as escolhas dele e tem a última decisão. Desde o início dele (Dome) deixou claro a importância da comunicação. Vamos fazendo esse gerenciamento – completou.

O médico rubro-negro ainda frisou os contratempos encontrados pelo Flamengo nos últimos dias, que não se restringem à maratona de jogos este mês (são nove jogos ao todo).

– Não estamos falando de quatro jogos em uma semana. São sete jogos em 20 dias, viagem internacional, fuso horário, Covid, atletas infectados, profissionais na seleção que voltaram com lesão… É uma maratona muito maior do que quatro jogos em oito dias – analisou.

Agora, o Fla volta a campo neste domingo, quando visitará o Corinthians, pela 17ª rodada do Brasileiro, na Neo Química Arena. A bola rolará às 16h.

