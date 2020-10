Tays deixa de comer por medo de briga com Mirella · .

Em A Fazenda 12, Tays Reis deixou de comer por medo de provocar uma briga com MC Mirella no confinamento rural. Nesta quarta-feira (7), a funkeira preparou panquecas para todos os peões. Porém, por causa da briga com Lidi Lisboa, a companheira de Biel no reality decidiu evitar o alimento.

“Dá vontade de comer, mas depois [vão] falar que eu peguei a panqueca. Deus me livre! Igual ao balde?”, opinou a cantora ao relembrar a briga entre Lidi e Mirella, ocorrida nesta manhã. “Não, o que é isso, Tays?”, rebateu a atriz. Lucas Selfie também se manifestou: “Mas a panqueca é para todo mundo”.

“Não vou nada! O balde também é de todo mundo”, disse a dona do hit Paredão Metralhadora, popularmente conhecido como Trá Trá Trá. “Não, mas a panqueca é comida, gente. Mesma coisa é fazer almoço e falar que vai comer [só] fulano”, comentou o youtuber.

“Eu não quero não! Tô de boa, relaxa”, concluiu a cantora, que preparou outra refeição para se alimentar. No entanto, ao contrário de Tays, outros competidores do reality aproveitaram a comida e parabenizaram a funkeira.

