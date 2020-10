Técnico afirma que Djokovic teve má sorte na final contra Nadal

Marian Vajda, eslovaco e treinador de Novak Djokovic, elogiou a performance de Rafael Nadal na final de Roland Garros no último domingo onde bateu seu pupilo por 6/0 6/2 7/5, mas fez questão de lembrar que o melhor do mundo segue sendo o sérvio.

“Me encanta a mentalidad que tem Novak. Nos damos muito bem, a atitude sérvia é muito parecida com a eslovaca. Temos um umor parecido. contamos as mesmas piadas e temos pontos de vista muito parecidos em determinados temas. Creio que isso foi cave para que funcionassemos bem”, disse Vajda ao Novosti.

“Creio que o que mais destaca Djokovic do resto dos jogadores é a mentalidade. Sempre trabalha muito duro para poder ser o melhor. Conhece seu objetivo e como chegar lá o mais rápido possível. Nesses últimos anos parece que encontrou seu caminho correto para poder conseuir e até que não consiga, seguirá tentando”.

“Creio que está em sua melhor forma no momento. Ele é o mais maduro e também mais forte. É certo que já tem uma idade o qual tem que trabalar muito o aspecto físico. Já não tem o corpo de quando era jovem, mas agora ganou muita consistência. A experiência serviu muitíssimo para chegar onde está nesse momento. Ainda tem muita paixão pelo tênis”.

Sobre a derrota na final de Paris, ele disse: “Foi má sorte. Novak teve um de seus piores dias em quadra e deu tudo certo para o Nadal. É preciso felicitar o Rafa pelo título, mas Novak segue sendo o número 1 do mundo. Nossa equipe está muito orgulhosa do rendimento que está tendo Nole em 2020. Somos muito felizes por trabalhar com ele”.

Vajda afirmou que o objetivo do tenista é ser o maior número 1 de todos e que “vai conseguir”: “Ele pode romper todos os recordes do tênis e creio que está muito perto de conseguir. Está bem fisicamente e na comparação de idade com Federer creio que cedo ou tarde vai passar nas estatísticas”.