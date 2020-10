Técnico da Alemanha diz que Rudiger deve deixar o Chelsea em janeiro

Joachim Low, técnico da seleção alemã, revelou que o zagueiro Antonio Rudiger deve sair do Chelsea na janela de transferências de janeiro. O defensor esteve próximo de deixar os Blues na última segunda-feira, pois era nome de interesse do Tottenham, Milan e Roma, mas nenhum negócio acabou indo para frente.

– Eu estava em contato constante com Rudiger. Ele tinha três ou quatro propostas no último final de semana, mas infelizmente nada se materializou. Ele pode tentar novamente no inverno (europeu). Rudiger tentou de tudo para sair do Chelsea, pois a Eurocopa é muito importante para ele. Eu acho que ele irá tentar sair no inverno. Ele faz tudo para se manter na melhor forma – revelou o comandante em entrevista coletiva antes do amistoso da sua equipe contra a seleção turca.

Rudiger perdeu espaço no elenco com Frank Lampard, estando atrás de Thiago Silva, Zouma, Christensen e Tomori nas prioridades do técnico inglês. Visando manter um ritmo de jogo para ser convocado para a Eurocopa em 2021, o alemão deve procurar um outro destino e o mesmo pode acontecer com o atacante Olivier Giroud.