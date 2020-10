Técnico da França diz que Griezmann ‘não está feliz’ e ‘corneta’ posicionamento no Barcelona

De acordo com o técnico da França, Didier Deschamps, o jogador Antoine Griezmann está infeliz com o papel que está desempenhando no Barcelona.

Sob o comando do novo treinador, Ronald Koeman, o francês, que gosta de jogar mais centralizado, tem atuado aberto pelo lado direito.

“Estou falando com ele e o verei mais tarde. Tenho certeza de que ele não está feliz com esta situação”, disse Deschamps em entrevista coletiva.

“Não interfiro na utilização dos meus jogadores em outros clubes, seja no Barça ou em qualquer outro. Antoine está jogando na direita neste momento, mas também deve se adaptar hoje”.

O treinador francês acredita que o seu comandado está jogando na posição errada no Barcelona.

“Para mim, ele é ainda mais eficaz quando está no centro do jogo, quando consegue tocar muito na bola. Nessa posição, ele tem a possibilidade de entrar e ajudar também no meio-campo”.

“Ele não tem a capacidade de pegar a bola e vencer os adversários na lateral como os outros. Ele precisa tocar muito na bola e é inteligente nos movimentos ”.

Pela seleção francesa, Griezmann será utilizado por Deschamps mais centralizado.

“Temos de fazer o que é melhor, tendo em conta as diferentes situações do Barça, o sistema e os jogadores. Antoine nunca reclama, mas para dar todo o seu potencial é sempre melhor quando um jogador está na sua melhor posição.”

Griezmann durante jogo amistoso entre Barcelona e Elche Getty Images

A França enfrentará Ucrânia, Portugal e Croácia na próxima semana.